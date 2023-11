Dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato: aveva appena finito il turno, ferito il marito



Francesca Romeo, dottoressa in servizio alla guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte, è stata uccisa da colpi di arma da fuoco in un agguato: stava tornando a casa dopo aver finito il turno di lavoro in auto col marito, anche lui medico, che è rimasto ferito.

Continua a leggere



Francesca Romeo, dottoressa in servizio alla guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte, è stata uccisa da colpi di arma da fuoco in un agguato: stava tornando a casa dopo aver finito il turno di lavoro in auto col marito, anche lui medico, che è rimasto ferito.

Continua a leggere

Continua a leggere