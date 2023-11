Dottoressa Francesca Romeo uccisa, il marito potrebbe essere risentito dai pm



È ancora giallo sul movente di chi ha ucciso la dottoressa Francesca Romeo ieri mattina, la Procura risentirà per la terza volta il marito della donna, che era in auto con lei ma per ora non ha ricordato dettagli utili alle indagini.

