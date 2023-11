Dottoressa uccisa in un agguato in Calabria, sequestrato il registro delle visite: caccia al killer



Continua la caccia al killer di Francesca Romeo, la dottoressa uccisa in un agguato sabato scorso a Santa Cristina in Aspromonte, in Calabria. Sequestrati tutti gli apparecchi informatici e i registri delle visite ambulatoriali. Oggi potrebbe essere risentito il marito della vittima, rimasto ferito.

