Elena Cecchettin ha rotto il format della cronaca nera in tv, e ora le sue parole divampano



In poco più di un minuto Elena Cecchettin, la sorella di Giulia vittima di un femminicidio che ha coinvolto tutta l’Italia, ribalta il format della cronaca nera in tv, e sul banco degli imputati mette la società patriarcale e lo Stato. È uscita dal copione: da parente da consolare si è trasformata così in un soggetto politico da demolire.

