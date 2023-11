Elena, la sorella di Giulia Cecchettin: “Io non starò mai zitta, non mi farete mai tacere”



“Io non starò mai zitta. Non mi farete mai tacere”. Lo ha scritto in una story su Instagram Elena Cecchettin, la sorella di Giulia. La ragazza ha anche pubblicato altri post sulla violenza di genere e la cultura dello stupro.

