Esce da scuola, sale sul bus ma non rientra a casa: scomparso nel Vicentino il 16enne Serghei Magrin



Dalle 16.30 di giovedì 23 novembre non si hanno più notizie di Serghei Magrin, 16 anni, residente a Schiavon (Vicenza). Dopo essere uscito da scuola e aver preso l’autobus per tornare a casa, lo studente è scomparso nel nulla. Il segnale del suo cellulare è stato rilevato per l’ultima volta in località Mason Vicentino. In corso le operazioni di ricerca.

Continua a leggere



Dalle 16.30 di giovedì 23 novembre non si hanno più notizie di Serghei Magrin, 16 anni, residente a Schiavon (Vicenza). Dopo essere uscito da scuola e aver preso l’autobus per tornare a casa, lo studente è scomparso nel nulla. Il segnale del suo cellulare è stato rilevato per l’ultima volta in località Mason Vicentino. In corso le operazioni di ricerca.

Continua a leggere

Continua a leggere