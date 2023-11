Esplode tubo in un oleificio e colpisce un operaio: 38enne muore sul colpo ad Andria



Un operaio di 38 anni è morto in un grave incidente sul lavoro ad Andria, in Puglia. Si chiamava Raffaele Sardano ed era dipendente in un oleificio dove è esploso un tubo che lo ha colpito e gli ha causato un trauma cranico fatale. Inutile l’intervento del 118, la Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Continua a leggere



Un operaio di 38 anni è morto in un grave incidente sul lavoro ad Andria, in Puglia. Si chiamava Raffaele Sardano ed era dipendente in un oleificio dove è esploso un tubo che lo ha colpito e gli ha causato un trauma cranico fatale. Inutile l’intervento del 118, la Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Continua a leggere

Continua a leggere