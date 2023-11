Esplosione in un appartamento a Carrara, palazzo in fiamme: quattro feriti, uno è grave



Una forte esplosione si è verificata in un appartamento di Avenza, frazione di Carrara e, subito dopo lo scoppio, il palazzo ha preso fuoco. Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente. Un uomo ha riportato gravi ustioni a braccia, gambe e al volto, ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Pisa. Altre tre donne sono state portate in codice giallo all’ospedale delle Apuane di Massa.

