Ex medico Virtus uccise la moglie, va in carcere anche per l’omicidio della suocera: “Ammazzate entrambe”



Seconda misura cautelare in carcere per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus Pallacanestro che si trova già in cella con l’accusa di omicidio premeditato nei confronti della moglie Isabella Linsalata. La nuova misura cautelare è relativa stavolta all’omicidio della suocera, Giulia Tateo.

Continua a leggere



Seconda misura cautelare in carcere per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus Pallacanestro che si trova già in cella con l’accusa di omicidio premeditato nei confronti della moglie Isabella Linsalata. La nuova misura cautelare è relativa stavolta all’omicidio della suocera, Giulia Tateo.

Continua a leggere

Continua a leggere