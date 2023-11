Ferrara, esce di casa per andare a scuola e non torna più a casa: si cerca la 13enne Ioana Barbu



Risulta scomparsa la 13enne Ioana Barbu, uscita di casa nella mattinata di lunedì per andare a scuola. L’adolescente di Ferrara non ha fatto più ritorno a casa e le ricerche sono attualmente in corso.

