Fidanzati morti carbonizzati dopo incidente, chiesta nuova perizia: forse coinvolta quarta auto



Indagini in corso per stabilire la dinamica dell’incidente in cui morirono carbonizzati a Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, Lara Zanni e il fidanzato Stefano Papotto: nuova perizia per eventuale coinvolgimento di una quarta auto.

