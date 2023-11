Fidanzati scomparsi, il papà di Filippo: “Non è un mostro, non avrebbe mai fatto del male a Giulia”



Il papà di Filippo Turetta, il 22enne scomparso da sabato scorso insieme alla ex fidanzata, Giulia Cecchettin: “Facciamo fatica a credere che le abbia fatto del male, non è davvero possibile. Nostro figlio è un buono. Un ragazzo a modo. Si volevano bene. La laurea? Era orgoglioso di lei. Non c’era rivalità per gli studi”.

