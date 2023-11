“Filippo Turetta comprò scotch giorni prima dell’omicidio”. In carcere sarà isolato e sorvegliato a vista



Nuovi particolari sul caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Il suo ex fidanzato Filippo Turetta domattina sarà preso in custodia all’aeroporto di Venezia, poi portato in carcere. L’interrogatorio di garanzia avverrà entro 5 giorni. C’è anche l’ipotesi di una visita psichiatrica. Ma intanto il 22enne rischia nuove accuse, tra cui l’occultamento di cadavere.

