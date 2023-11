Filippo Turetta, l’avvocato: “Lui vittima di se stesso, basta infierire ulteriormente sui social”



L’omicidio di Giulia Cecchettin “è un episodio gravissimo” e su Filippo Turetta “non c’è necessità di inferire ulteriormente perché non aiuta le indagini né le famiglie per riconciliarsi” ha spiegato a Fanpage.it l’avvocato del 22enne arrestato e accusato dell’assassinio della ex fidanzata.

Continua a leggere



L’omicidio di Giulia Cecchettin “è un episodio gravissimo” e su Filippo Turetta “non c’è necessità di inferire ulteriormente perché non aiuta le indagini né le famiglie per riconciliarsi” ha spiegato a Fanpage.it l’avvocato del 22enne arrestato e accusato dell’assassinio della ex fidanzata.

Continua a leggere

Continua a leggere