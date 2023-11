Filippo Turetta, perché la difesa potrebbe chiedere l’infermità mentale parziale



Filippo Turetta, in carcere per l’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha chiesto ansiolitici per dormire e si è mostrato molto provato. “Se vuole farsi passare per pazzo prima dovrà incontrare anche i nostri periti” ha avvertito però il legale della famiglia di Giulia.

Continua a leggere



Filippo Turetta, in carcere per l’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha chiesto ansiolitici per dormire e si è mostrato molto provato. “Se vuole farsi passare per pazzo prima dovrà incontrare anche i nostri periti” ha avvertito però il legale della famiglia di Giulia.

Continua a leggere

Continua a leggere