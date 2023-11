Filippo Turetta trovato, è vivo: arrestato in Germania per l’omicidio di Giulia Cecchettin



Il 22enne veneto è accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, la sua ex fidanzata trovata cadavere ieri nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Il giovane era scomparso con lei una settimana fa e per questo era destinatario di un mandato di cattura.

