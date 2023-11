Fingono rapimento dello sposo ma i vicini chiamano la polizia: addio al celibato finisce con 6 denunce



È accaduto ad Arezzo, dove il finto commando è entrato in azione travestito e con armi da fuoco false che in realtà erano da softair. La loro presenza però ha messo in allarme i vicini e fatto scattare l’intervento della polizia. Per sei di loro denuncia per procurato allarme.

