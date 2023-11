Gaza, l’appello del Papa: “Soccorrere i feriti, inviare aiuti umanitari, liberare gli ostaggi”



Bergoglio: “Il conflitto non si allarghi. Ogni essere umano è sacro di qualsiasi religione e prezioso agli occhi di Dio e ha diritto a vivere in pace. Non perdiamo la speranza che il senso di umanità prevalga sulla durezza del cuore”. E ribadisce: “Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamola”.

