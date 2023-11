Giallo a Savona, cadavere trovato nel greto di un torrente: era avvolto in una coperta blu



Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato oggi lungo il greto di un corso d’acqua nei pressi di via Tagliasacchi a Ceriale nel Savonese, indagini in corso: disposta l’autopsia, potrebbe essere omicidio.

Continua a leggere



Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato oggi lungo il greto di un corso d’acqua nei pressi di via Tagliasacchi a Ceriale nel Savonese, indagini in corso: disposta l’autopsia, potrebbe essere omicidio.

Continua a leggere

Continua a leggere