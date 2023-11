Giornata contro violenza sulle donne, Elena Cecchettin: “Dobbiamo reagire, nessuno provi più questo dolore”



In occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne Elena, sorella di Giulia Cecchettin, ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram. “Serve una rivoluzione culturale, che insegni il rispetto, l’educazione, l’affettività. Che insegni ad accettare i no, che le donne non sono proprietà di nessuno”, ha scritto.

Continua a leggere



In occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne Elena, sorella di Giulia Cecchettin, ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram. “Serve una rivoluzione culturale, che insegni il rispetto, l’educazione, l’affettività. Che insegni ad accettare i no, che le donne non sono proprietà di nessuno”, ha scritto.

Continua a leggere

Continua a leggere