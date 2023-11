Giulia Cecchettin, alle 11 un minuto di silenzio nelle scuole in ricordo della 22enne uccisa



Oggi martedì 21 novembre verrà osservato alle 11 un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane in ricordo di Giulia Cecchettin. L’invito in una circolare di Valditara: “Bisogna insegnare il rispetto, a prescindere dal sesso, dalla religione, dal colore della pelle o da caratteristiche fisiche”.

