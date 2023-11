Giulia Cecchettin, Filippo Turetta in carcere vede il frate cappellano e chiede libri da leggere



Filippo Turetta ha incontrato in carcere a Verona, dove si trova per l’omicidio di Giulia Cecchettin, il frate cappellano a cui ha chiesto libri da leggere. Oggi in programma un nuovo incontro con l’avvocato Giovanni Caruso in attesa dell’interrogatorio di garanzia di domani.

