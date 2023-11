Giulia Cecchettin scomparsa con l’ex Filippo Turetta, proseguono le indagini: cosa sappiamo finora



Di Giulia Cecchettin e dell’ex fidanzato Filippo Turetta non si hanno più notizie dalla sera di sabato 11 novembre, dopo che i 22enni si erano incontrati per cenare insieme. Un testimone ha raccontato di averli visti litigare. Gli investigatori stanno analizzando alcune tracce di sangue trovate a Fossò, dove è stato localizzato per l’ultima volta il cellulare del ragazzo.

Continua a leggere



Di Giulia Cecchettin e dell’ex fidanzato Filippo Turetta non si hanno più notizie dalla sera di sabato 11 novembre, dopo che i 22enni si erano incontrati per cenare insieme. Un testimone ha raccontato di averli visti litigare. Gli investigatori stanno analizzando alcune tracce di sangue trovate a Fossò, dove è stato localizzato per l’ultima volta il cellulare del ragazzo.

Continua a leggere

Continua a leggere