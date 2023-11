“Ha abusato di un ragazzino in comunità”: condannata 38enne, va in carcere



Arrestata e condotta in carcere per scontare la pena definitiva di 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale una donna di Canicattì, ex dipendente di una comunità per minori del Nisseno. La vittima aveva 13 anni.

