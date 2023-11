“Ha rischiato la vita”: chi è Giuseppe Ruocco, l’ufficiale che ha salvato la turista caduta in mare



Giuseppe Ruocco, da 12 anni alla Msc Crociere, e da quattro ufficiale, ha 33 anni e arriva da Massa Lubrense, in Campania. Non ha esitato a tuffarsi in mare per salvare una turista che era caduta in acqua dalla nave da crociera.

