“Ho ucciso la mia fidanzata”: le prime parole di Turetta alla polizia. Via libera all’estradizione



Filippo Turetta sarà estradato in Italia: arriva l’ok dal Tribunale di Naumburg, in Germania. Agli agenti che lo hanno individuato in autostrada in Germania, aveva rivelato di aver ucciso l’ex fidanzata, Giulia Cecchettin.

