I genitori di Filippo Turetta: “Forse voleva sequestrare Giulia, qualcosa non ha funzionato nel suo cervello”



Continuano a esprimere incredulità i genitori di Filippo Turetta, il ragazzo di 22 anni accusato di aver ucciso Giulia Cecchettin, ora detenuto in Germania e in attesa dell’estradizione. “Mi sembra impossibile che abbia premeditato tutto. Soffriva ma i ragazzi continuavano a vedersi. Non capiamo dove abbiamo sbagliato”, ha detto il padre del 22enne, Nicola.

