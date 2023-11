I genitori di Kata si rivolgono a papa Francesco: “Ci aiuti ad abbattere il muro di omertà”



Appello dei genitori di Kata Chiclo Alvarez, la bimba di 5 anni scomparsa da Firenze, al Pontefice: “Aiutateci a ritrovare Kataleya. Con la speranza che Sua Santità possa trasmettere la forza per continuare a cercare la piccola e far comprendere alla mamma che non è sola”.

