Il corpo di Giulia Cecchettin trovato dal cane Jageer: “Senza di lui impossibile vedere i resti”



Il corpo di Giulia Cecchettin è stato ritrovato sabato scorso nei pressi del lago di Barcis grazie al fiuto di Jageer, flat coated retriever di 4 anni, in forza ai cinofili della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia: “Ha iniziato a scodinzolare, poi è venuto a chiamarmi come per dirmi: Vieni a vedere se quello che ho trovato era quello che cercavi”.

