Il dodicenne scomparso in Maremma è stato ritrovato a Perugia: sta bene



Era a Perugia ed è in buone condizioni il ragazzino di 12 anni di cui non si avevano più notizie da lunedì scorso, dopo che si era allontanato dalla scuola che frequenta ad Albinia (Grosseto). Il minore è ospite di una comunità in Maremma.

