“Il femminicidio è omicidio di stato”. Il grido della piazza di Padova dopo la morte di Giulia Cecchettin

Si sta svolgendo in queste ore nel centro di Padova una manifestazione per ricordare Giulia Cecchettin e le altre centinaia di donne uccise in Italia. “Il femminicidio è omicidio di stato”.

