Il padre di Filippo Turetta: “È mio figlio e lo rivedrò, ma quasi preferivo finisse in un altro modo”



Nicola Turetta, padre di Filippo, parla ancora in stato di shock dopo l’arresto del figlio in Germania: “Avrei quasi preferito che la cosa fosse finita in un altro modo, ma spero di vederlo – ha detto ai cronisti davanti alla sua casa a Torreglia – Pensavo fosse un ragazzo perfetto, non capiamo come possa essere successa una cosa del genere”.

