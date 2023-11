“Il silenzio parla”, la nuova campagna di Coop e Differenza Donna contro la violenza di genere



COOP in collaborazione con Differenza Donna lancia “Il silenzio parla”, la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione in vista del prossimo 25 novembre per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Nuovi pack total white per i biscotti a marchio Coop collegati a un podcast che racconta le storie vere delle donne sopravvissute alla violenza. Le loro esperienze utilizzate per rompere il silenzio e incoraggiare altre a farlo.

