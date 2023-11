Ilaria De Rosa, la hostess scarcerata in Arabia Saudita: “Spero un giorno di farvi conoscere la mia storia”



La 23enne trevigiana era stata trovata in possesso di una canna a maggio mentre si trovava in Arabia Saudita. La settimana scorsa è stata liberata. In una storia su Instagram ha scritto: “Ringrazio tutti per il vostro supporto”.

