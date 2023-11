Investito in monopattino sulla statale, incidente a catena coinvolge sei mezzi: 6 feriti a Cagliari



Lo schianto alla fine ha riguardato complessivamente sei mezzi e un monopattino e ha causato il ferimento di sei persone. Tutti i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale tra cui tre in gravi condizioni e in codice rosso a Cagliari, ma fortunatamente nessuno sarebbe ora in pericolo di vita.

