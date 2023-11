“Io, italiana a Vancouver dal 2020, vi racconto come qui ho trovato la mia seconda possibilità”



Federica ha 28 anni e nel 2020 ha deciso di trasferirsi a Vancouver, in Canada. “Ero già stata qui in vacanza studio quando avevo 18 anni ma volevo ritornare e darmi una seconda possibilità”, ha spiegato a Fanpage.it. “Qui ci sono lavori che non avrei mai immaginato”, aggiunge.

