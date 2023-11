La figlia resta incinta a 13 anni, madre indagata per aver favorito lo stupro: “Dovevo legarla?”



I fatti a Verona. La donna, 50enne, per la procura avrebbe permesso alla figlia di frequentare un diciottenne (indagato per violenza sessuale) dal quale poi ha avuto una bambina. “Cosa avrei dovuto fare? Dovevo chiuderla in casa? Oggi i ragazzi sono così…”

