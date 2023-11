La lettera della sorella di Giulia: “Filippo non è un mostro, ma figlio della cultura dello stupro”



La lettera di Elena Cecchettin al Corriere della Sera dopo l’omicidio della sorella Giulia: “Filippo Turetta viene spesso definito come mostro, invece mostro non è. I mostri non sono malati, sono figli sani del patriarcato, della cultura dello stupro. Il femminicidio è un omicidio di Stato, perché lo Stato non ci tutela”.

