La mamma di Kata denunciata per accoltellamento in discoteca, la legale: “Non aveva armi con sé”



La mamma di Kata è stata denunciata per accoltellamento in una discoteca di Firenze ai danni di una 21enne. Secondo la legale, Katherine Alvarez non avrebbe avuto con sé un coltello. “Si è soltanto difesa” ha sottolineato in una nota.

