La storia di Claas Relotius, il vero Lars Bogenius protagonista del film La verità inventata



Claas Relotius, per anni uno dei giornalisti tedeschi più celebri e premiati, era in verità un autore seriale di fakle news: aveva pubblicato sullo Spiegel falsi scoop, falsificando testimonianze, creando dal nulla fonti inesistenti e protagonisti che con non avevano nulla a che fare con quello che veniva scritto negli articoli.

Continua a leggere



Claas Relotius, per anni uno dei giornalisti tedeschi più celebri e premiati, era in verità un autore seriale di fakle news: aveva pubblicato sullo Spiegel falsi scoop, falsificando testimonianze, creando dal nulla fonti inesistenti e protagonisti che con non avevano nulla a che fare con quello che veniva scritto negli articoli.

Continua a leggere

Continua a leggere