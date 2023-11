L’animatore accusato di pedofilia va in carcere: ha spruzzato spray al peperoncino contro i carabinieri



Il 33enne di Jesi, ex maestro di musica, già condannato per abusi su minori, è ora accusato di una violenza sessuale nei confronti di una bimba di 6 anni avvenuta lo scorso agosto in un camping nel perugino dove era stato assunto come animatore. Durante l’arresto avrebbe dato in escandescenze.

Continua a leggere



Il 33enne di Jesi, ex maestro di musica, già condannato per abusi su minori, è ora accusato di una violenza sessuale nei confronti di una bimba di 6 anni avvenuta lo scorso agosto in un camping nel perugino dove era stato assunto come animatore. Durante l’arresto avrebbe dato in escandescenze.

Continua a leggere

Continua a leggere