Lasciano casa in affitto e abbandonano il loro cane in una gabbia: trovato morto di fame e di sete



Una giovane coppia ha lasciato l’appartamento dove abitava, portando via tutto tranne il proprio cane che è morto di senti. È successo a Cupramontana, in provincia di Ancona. A denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine è stato il padrone di casa, che era andato a cercare i due ragazzi per riscuotere l’affitto e ha trovato il corpo dell’animale dentro una gabbia.

Continua a leggere



Una giovane coppia ha lasciato l’appartamento dove abitava, portando via tutto tranne il proprio cane che è morto di senti. È successo a Cupramontana, in provincia di Ancona. A denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine è stato il padrone di casa, che era andato a cercare i due ragazzi per riscuotere l’affitto e ha trovato il corpo dell’animale dentro una gabbia.

Continua a leggere

Continua a leggere