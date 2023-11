L’audio di Giulia Cecchettin alle amiche: “Vorrei sparire dalla vita di Filippo ma non so come fare”



L’audio inviato da Giulia Cecchettin alle amiche mandato in onda dal Tg1: “Io vorrei non vederlo più Filippo, vorrei sparire dalla sua vita ma non so come farlo. Mi sento in colpa, ho paura che possa farsi del male in qualche modo”.

Continua a leggere



L’audio inviato da Giulia Cecchettin alle amiche mandato in onda dal Tg1: “Io vorrei non vederlo più Filippo, vorrei sparire dalla sua vita ma non so come farlo. Mi sento in colpa, ho paura che possa farsi del male in qualche modo”.

Continua a leggere

Continua a leggere