L’avvocato di Filippo Turetta: “Se necessaria, faremo richiesta per una perizia psichiatrica”



Emanuele Compagno, legale di Filippo Turetta, durante la trasmissione ‘Porta a Porta’ ha fatto sapere di star valutando la richiesta di una perizia psichiatrica: “Potrebbe essere utile per verificare cosa sia successo”. Il 22enne è accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin e al momento è detenuto in Germania. Nei prossimi giorni potrebbe rientrare in Italia.

