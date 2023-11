Le parole del giudice su Filippo: “Gesto folle dopo vita di apparente normalità, può uccidere ancora”



Secondo il Gip di Venezia, Benedetta Vitolo, Filippo Turetta dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin “potrebbe uccidere altre donne” per questo deve stare in carcere: “Dopo aver condotto una vita all’insegna di un’apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato”.

Continua a leggere



Secondo il Gip di Venezia, Benedetta Vitolo, Filippo Turetta dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin “potrebbe uccidere altre donne” per questo deve stare in carcere: “Dopo aver condotto una vita all’insegna di un’apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato”.

Continua a leggere

Continua a leggere