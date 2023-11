Lecce, lavora come ambulante in spiaggia, a 9 anni chiede aiuto: “Voglio solo essere un bambino”



Lavorava come ambulante sulle spiagge di Lecce a soli 9 anni. Il bimbo ha chiesto aiuto alla guardia medica in turno, lamentando disagi psicologici e continui dolori alle gambe e alla spalla. “Voglio solo essere un bambino” ha confidato al dottore che ha segnalato il caso alla Procura per i Minori.

