L’ex allenatore di Filippo: “Appare come dottor Jekyll e mister Hyde, sconvolti da aggressione a Giulia”



In una lunga intervista Gennaro Zecchino, ex allenatore di Filippo Turetta, scomparso insieme a Giulia Cecchettin sabato 11 novembre, ha detto che mai si sarebbe aspettato dal ragazzo la brutale aggressione contro l’ex fidanzata. “Spero si penta, altrimenti non so come potrà un giorno fare i conti con la sua coscienza”, ha detto il dirigente della Libertas Volley.

