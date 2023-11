L’omicidio di Pamela Mastropietro: il corpo fatto a pezzi nascosto in due valigie e la condanna di Oseghale



Il 30 gennaio 2018 Pamela Mastropietro, 18 anni, venne uccisa in un appartamento di via Spalato a Macerata. Il suo corpo fatto a pezzi fu ritrovato il giorno dopo in due valigie abbandonate in un fossato di campagna. Il 30enne Innocent Oseghale è stato condannato all’ergastolo per il suo omicidio.

