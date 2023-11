L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 novembre 2023: Bilancia e Gemelli ancora amorosi



L’oroscopo di questa settimana dal 20 al 26 novembre 2023 vede ancora tanto amore per i segni d’aria grazie a Venere in Bilancia. Marte nel frattempo esplode di energie di tutti i generi fino a venerdì, quando lascerà l’erotico Scorpione per il saggio Sagittario.

