Luca Delfino fuori dal carcere, la madre di Antonella Multari: “Disse che me l’avrebbe fatta pagare”



Rosa Tripodi parla dell’uomo che nel 2007 le portò via la figlia: “Oggi ho paura per me. Questo qui se esce fa del male non solo a me, ma anche ad altre donne”. Luca Delfino dalla fine di luglio è uscito dal carcere ed è ricoverato in una Rems genovese.

